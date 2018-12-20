Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 декабря 2018, 11:34Происшествия
В микрорайоне Южная поляна города Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел на улице Калинина вечером 19 декабря. Он добавил, что автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в спорткар Nissan GT-R.
В комментариях пользователи отметили, что иномарке серьезно досталось.
«Проезжала мимо. Отечественной машине мало урона. У иномарки весь зад, как фольгу, смяли», - написала подписчица Лена.
«Надеюсь, у них есть страховка, иначе водителю «жигулей» придется несладко», - отметил пользователь Денис.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 декабря 2018, 14:03В Пензе малыши соревновались в плавании на призы Деда Мороза
20 декабря 2018, 13:33Кувайцев поблагодарил сотрудников органов безопасности за самоотверженность
20 декабря 2018, 13:02Пензенцы ищут управу на наглых водителей в центре города
20 декабря 2018, 12:36Пензенцам перед Новым годом вручат «письма счастья» от приставов
20 декабря 2018, 12:04Инвестирование в экономику Пензенской области выросло на 28%
20 декабря 2018, 11:34«Надеюсь, у них есть страховка». В Пензе «семерка» влетела в спорткар
20 декабря 2018, 11:03В Пензе перед Новым годом усилят безопасность городских объектов
20 декабря 2018, 10:33В Пензе засветился большой новогодний шар у Дома молодежи