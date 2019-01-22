Над головами пензенцев нависла угроза

В Пензе похолодания и оттепели привели к образованию на крышах и карнизах домов сосулек. На борьбу с ними вышли коммунальщики.

Технически самый эффективный способ уничтожения сосулек - с использованием автовышки. Однако это возможно не везде, где-то мешают деревья или припаркованный транспорт. Проблема сосулек наиболее актуальна для малоэтажных зданий со скатной кровлей, в первую очередь, это Заводской район, центр города, Южная и Западная поляны. Для их очистки от снега и льда управляющие компании нанимают специалистов-верхолазов, которые работают прямо на крышах. За рабочий день в одном районе города удается сбить сосульки на 35-40 домах, в зависимости от их особенностей, а также понимания автомобилистов и пешеходов.

«Развешиваем объявления, чтобы убирали машины, но не все относятся с пониманием. Огораживаем сигнальными лентами, но многие жители начинают переходить через них, а мы их останавливаем. Хочется больше адекватной отдачи от собственников автомобилистов и горожан», - призвал генеральный директор управляющей компании Ренат Ибрагимов.

Сотрудники районной администрации контролируют работу по борьбе с сосульками. Ежедневно делают обходы по дворам и выдают предписания управляющим компаниям на своевременные работы на наиболее проблемных точках. Иногда коммунальщики могут и переусердствовать, и от их действий могут пострадать кровля дома, балконы или стоящие внизу автомобили.

«В случае нанесения ущерба припаркованному у дома автомобилю или повреждения кровли дома за данное действие в судебном порядке будет отвечать управляющая компания», - рассказал заместитель начальника отдела благоустройства администрации Первомайского района Пензы Павел Поздняков.

Кстати, наледь на своих балконах люди должны устранять самостоятельно. Главное - следить за обстановкой внизу, если зона под окнами пешеходная.

Коммунальщикам вряд ли удастся оперативно убрать все сосульки, так что пензенцам лучше сторониться домов и чаще поднимать голову.