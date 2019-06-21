Начинающие пензенские фермеры получили гранты на 260 миллионов рублей

33 начинающих фермера получили гранты от 1,3 до 3 миллионов рублей. У части из них пока нет даже собственного производства, так что бюджетные средства помогут сделать первые шаги в этом направлении. Некоторые начинающие фермеры готовы развивать новые для Пензенской области агросферы, такие как выращивание чеснока и разведение пчел.

Хотя гранты по условиям конкурса получили молодые фермеры, они уже на практике знают, как вести собственное хозяйство. Лидия Юрьева из Башмаковского района пока только рассчитывает закупить порядка 20 коров. Она получила в виде стартового капитала грант в размере трех миллионов рублей.

«Родители 26 лет занимались сельским хозяйством и сейчас продолжают. При их поддержке решили побороться за грант. Живем в сельской местности, уезжать оттуда не хочется, нравится там», - рассказала она.

Одной из проблем по-прежнему остается продажа полученного мяса и молока. В основном, фермеры пользуются ярмарками, которые проходят в Пензе. Часть из них договаривается с заводами и образовательными учреждениями в своих районах и поставляют для них местные, натуральные продукты.

Александр Филиппов тоже получил три миллиона как начинающий фермер. Но свой путь он начинает не с нуля: у него уже есть стадо в 20 голов. За счет гранта он рассчитывает увеличить его до 60.

«В основном, мне помогают родные, родители. Семейный бизнес, тяжелый, потому приходится вставать в 3.00, а ложиться в 23.00. Весь день - на ногах, в полях. Нас этим никто не заставлял заниматься, сами выбрали такой путь», - сказал он.

Рекордсменом стал Сосновоборский район. От него поддержку получили четыре начинающих сельхозпроизводителя. Самое популярное направление, - конечно, животноводство. Но в 2019 году появились и новые агросферы: впервые гранты дали проектам по выращиванию чеснока и разведению пчел. В 2019-м вместе с суммой поддержки возросло и количество получателей - с 29 до 33 человек.

«Увеличилась сумма финансирования на эти цели, если в 2018 году всего на гранты было выделено из бюджета федерального и Пензенской области 230 миллионов рублей, в 2019-м эта цифра составила порядка 260 миллионов рублей», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Через два года фермеры, которые получили грант в три миллиона как начинающие, смогут снова претендовать на финансовую поддержку, уже как семейное фермерское предприятие, и получить около девяти миллионов рублей. В 2019 году в министерстве сельского хозяйства выдали один такой грант.

Сейчас в Пензенской области - больше 1500 фермерских предприятий. На финансовую поддержку могут рассчитывать даже те, кто пока не регистрировал его. Уже в августе в Пензенской области для таких фермеров пройдет конкурс «Агростартап» (18+).