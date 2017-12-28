28 декабря 2017, 12:39Общество Начался прием заявок на участие в Первом пензенском фестивале молодежи В Пензе с 1 января можно будет подать заявку на участие в Первом международном фестивале молодежи и студентов «Ласточка» (18+), который состоится в марте.

«Фестиваль представляет собой многоформатное молодежное мероприятие. Программа фестиваля будет представлять собой масштабную работу интерактивных научно-образовательных и дискуссионных площадок для современной молодежи», - отметили в пресс-службе регионального минобра.

На фестивале будут работать более 20 тематических площадок, в них примут участие авторитетные российские спикеры и эксперты. Участниками станут молодые люди от 18 до 30 лет из Пензенской области, других регионов России и зарубежных стран.

Подать заявку на участие в фестивале можно здесь с 1 января 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.minobr.pnzreg.ru/news/2017/12/27/18191082

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