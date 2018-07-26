Начальником управления градостроительства Пензы стала Нина Кутырева

«Губернатор Иван Александрович Белозерцев уделяет большое внимание благоустройству Пензы, ее современному облику. Сам предлагает интересные проекты, нас поддерживает в реализации планов, способных повысить комфортность проживания и удобства людей. Мы должны оправдать это доверие добросовестной работой на благо горожан.

Городу нужны интересные яркие проекты, которые делают Пензу узнаваемой и незабываемой. Этого ждет от нас губернатор, этого ждут от нас пензенцы», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на совещании обсудили проблемные вопросы в этой сфере. Так, поступает много претензий от застройщиков из-за невыдачи разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, существует слабый контроль за самовольным строительством. Глава горадминистрации выразил надежду на то, что все эти вопросы удастся решить.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».