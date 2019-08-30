Начальник УЖКХ Пензы назвал положительную сторону прорывов на сетях летом

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30 августа 2019, 12:03Общество
30 августа на сессии Гордумы начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин рассказал о подготовке к отопительному сезону.
На вопрос депутата Жиганши Туктарова, больше или меньше стало прорывов сетей при подготовке, Александр Утин ответил, что не может назвать точное их число.
«В процессе опрессовки в трубы подается давление больше обычного, происходят прорывы, это хорошо, потому что мы находим опасные участки и трубы там меняем», - сказал он.
Начальник УЖКХ заверил, что в отопительный сезон город должен войти без особых проблем.
«Ремонт теплосетей идет в плановом режиме. Объем - на уровне прошлого года», - сообщил Александр Утин.
Народные избранники попросили обратить внимание на провалы в местах проведения работ. Депутат Борис Панин отметил, что качество восстановления дорожного полотна после ремонта инженерных сетей нужно проверить на всех улицах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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