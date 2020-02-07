Начальник пензенской полиции рассказал о борьбе с употреблением снюсов в школах

Вопрос озвучила депутат Ольга Чистякова. Сергей Щеткин поблагодарил Законодательное Собрание за оперативное принятие закона о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.

«Все было сделано, осталось придерживаться закона. В конце 2019 года мы провели 30 проверок в торговых точках, реализующих данный продукт. Сейчас мы взаимодействуем с минобром, ведется работа по всем учреждениям образования. Там, где появляется какая-либо информация о распространении снюсов, проводим сразу проверку. В интернете также выявляем сайты, пропагандирующие эти смеси. Также в плановом порядке проверяем торговые точки. В текущем году их уже провели 90. Но ни одного нарушения еще не выявили», - рассказал начальник управления.

Напомним, о фактах продажи и распространения никотиносодержащего вещества можно рассказать, позвонив по номеру 56−33−08. Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».