Начальник пензенской полиции рассказал о борьбе с употреблением снюсов в школах

07 февраля 2020, 15:38Общество
Начальник регионального управления МВД Сергей Щеткин на сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассказал о работе, которую ведомство проводит в образовательных учреждениях по борьбе с употреблением снюсов.
Вопрос озвучила депутат Ольга Чистякова. Сергей Щеткин поблагодарил Законодательное Собрание за оперативное принятие закона о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.
«Все было сделано, осталось придерживаться закона. В конце 2019 года мы провели 30 проверок в торговых точках, реализующих данный продукт. Сейчас мы взаимодействуем с минобром, ведется работа по всем учреждениям образования. Там, где появляется какая-либо информация о распространении снюсов, проводим сразу проверку. В интернете также выявляем сайты, пропагандирующие эти смеси. Также в плановом порядке проверяем торговые точки. В текущем году их уже провели 90. Но ни одного нарушения еще не выявили», - рассказал начальник управления.
Напомним, о фактах продажи и распространения никотиносодержащего вещества можно рассказать, позвонив по номеру 56−33−08. Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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