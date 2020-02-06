Начальник пензенского УМВД провел личный прием граждан

Так, одна из посетительниц пожаловалась на то, что ее знакомый злоупотребил ее доверием и занял более 300 тысяч рублей. Мужчина обещал вернуть долг через две недели, причем под расписку, однако так и не сделал этого. Теперь женщине приходится добиваться возвращения денег через суд.

«Сейчас он смеется мне в лицо, говорит, что ничего не вернет. В этой расписке врал, что проживает по тому же адресу, где зарегистрирован, скрывался, полиция долго не могла его найти», - рассказала потерпевшая.

«Ваши данные есть, я поручу провести проверку. Затем с вами встретимся, пообщаемся, либо вас вызовут сотрудники и дадут соответствующие пояснения», - ответил Сергей Щеткин.

Все обращения глава ведомства взял под личный контроль. Их рассмотрят руководители служб и подразделений полиции. Ответ будет дан после проведения проверок.