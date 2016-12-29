29 декабря 2016, 16:03Общество Начались проверки пензенских храмов на противопожарную безопасность В преддверии празднования Рождества Христова сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы начали проверки храмов. Одна из них прошла в церкви села Алферьевка Пензенского района.

Оказалось, что не все служители имеют четкое представление о том, как пользоваться огнетушителем и на какой номер звонить с мобильного телефона, чтобы вызвать пожарных. Всех работников храмов проинструктировали о мерах пожарной безопасности при обращении с открытым огнем, нагревательными приборами и электричеством.

Именно неисправность электрической розетки стала причиной пожара в зареченском храме. Напомним, несколько недель назад огонь практически полностью уничтожил часовню святителя Пателеимона. К счастью, в храме на тот момент не было прихожан, поэтому никто из людей не пострадал.

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