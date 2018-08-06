Началась подготовка к мощению площади Ленина гранитом

В Пензе приступили к восстановлению подпорной стенки и подготовке основания под мощение гранитной плиткой площади Ленина. Ход работ проконтролировал 4 августа мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, специалисты подрядной организации заливают бетонное основание подпорной стенки, выполняют работы по подготовке основания под мощение гранитной плиткой – устройству арматурного каркаса бетонной плиты. Помимо этого, монтируются сети электроснабжения.

Виктор Кувайцев отметил, что в ближайшее время надо завершить закупку песка, щебня и гранита.

«Своевременное снабжение стройплощадки качественными материалами является залогом того, что работа будет выполнена в сроки, а площадь после капитального ремонта будет успешно эксплуатироваться долгое время», – отметил глава горадминистрации.

Контролировать данный вопрос поручено начальнику управления капитального строительства города Игорю Умнову.

Напомним, реконструкцию площади Ленина должны завершить в декабре, пишет ИА «Пенза-Пресс».