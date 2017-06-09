Набережную в центре Пензы украсили ночной подсветкой

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09 июня 2017, 20:24Общество
Пенза готовится к празднованию Дня России и Дня города. В центре на набережной включили ночную подсветку.
На правом берегу Суры установлены лампы белого цвета, на Бакунинском мосту — синие, а Мост Дружбы подсвечивается цветами российского флага. Пензенцы уже успели оценить обновленный вид на реку.
Капитальный ремонт набережной продолжается. На левом берегу Суры демонтируют железобетонные плиты покрытия нижней прогулочной зоны и ведутся работы по планировке откосов набережной. Кроме того, ограждения рядом с Мостом Дружбы покрасят в цвета российского триколора.
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