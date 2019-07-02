Набережную Спутника готовят к празднованию Дня семьи, любви и верности

В Пензе обсудили программу празднования Дня любви, семьи и верности, который в 2019 году впервые отметят в Городе Спутнике. На набережной организуют несколько тематических площадок, в том числе - для детей.

Набережную Спутника готовят к масштабному празднованию дня семьи, любви и верности. Впервые за несколько лет он вырвется из камерной атмосферы органного зала областной филармонии и захватит не только крепкие семейные пары. По традиции, тех, кто прожил в браке 25 и более лет наградят медалями «За любовь и верность».

«Лимит Пензенской области - это 70 пар. И в 2019-м будут все те же супруги, которые прожили совместно 25 и более лет, достойно воспитавшие детей, многодетные семьи, золотые, серебряные и бриллиантовые юбиляры», - рассказала начальник управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова.

Организаторы обещают, что гостей праздника ждет насыщенная программа с различными локациями, детскими игровыми площадками, аквагримом и фотозоной. Для собравшихся выступят лучшие творческие коллективы города и области. Кульминацией действа станет появление тех самых Петра и Февроньи, в честь которых и был основан праздник.

«Наши главные герои приплывут на ладье. На большой сцене гостей ждет масштабный, красивый, национальной пролог», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В 2019-м День семьи, любви и верности будет отмечаться в 11-й раз и обещает стать самым масштабным. Гостей праздника ждут на набережной Спутника 8 июля. Начало - в 16.00.