На жителя Пензы напали в собственной квартире

В Пензе мужчине чуть не стоил жизни предательский совет. Визит незнакомца повлек такие последствия для его здоровья, что сообщить в полицию о нападении получилось лишь спустя два дня.

Находясь в своей комнате с общей кухней, потерпевший отдыхал и смотрел телевизор. Дверь была открыта. Вдруг к нему пришел человек и без лишних слов принялся избивать хозяина помещения. При этом он все-таки озвучил свое требование - деньги. Увидев кошелек, он достал оттуда несколько тысяч рублей и ушел, но обещал вернуться.

«Трудно было разобрать, куда и чем он меня бил, после каждого удара «летели искры» из глаз. Я лежал, он даже не давал возможности приподняться», - рассказал потерпевший.

«Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что в тот день пошел к знакомому, рассчитывал выпить, тот сказал, что алкоголя нет, и посоветовал обратиться к потерпевшему, с которым незадолго до этого распивал спиртное», - прокомментировала следователь СУ УМВД России по Пензе Татьяна Журавлева.

Таким образом, слабость к спиртному привела одного на больничную койку, а другого - на скамью подсудимых. Незваным и агрессивным гостем оказался 39-летний мужчина, имевший и ранее проблемы с законом. Он освободился из колонии совсем недавно, в декабре 2017 года. За четыре месяца он так и не устроился на работу. Ему вменяют в вину преступление по статье «Разбой». Под присмотром службы исполнения наказаний обвиняемый может провести ближайшие 12 лет.