10 октября 2017, 17:59Криминал На жительницу Беково завели уголовное дело за ложный донос В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Бековского района за заведомо ложный донос о совершении преступления.

По данным следствия, женщина написала заявление, чтобы привлечь свою знакомую к уголовной ответственности. Как она утверждала, последняя незаконно проникла в ее дом. Как оказалось, бековчанка испытывала к знакомой неприязнь, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате проверки установлено, что никакого преступления совершено не было, женщина все придумала, поэтому ее заявление является заведомо ложным.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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