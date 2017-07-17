17 июля 2017, 19:31Общество На жителей Пензенской области нападают гадюки Вместе с повышением температуры воздуха, в Пензенской области растет количество пострадавших от укусов гадюк. От их зубов уже пострадали пять человек.

«Она на меня набросилась, укусила за палец и сразу же уползла, я видела, что она черная-черная», - сказала пострадавшая.

Вот так впервые в своей жизни Екатерина встретилась со змеей. Опыт оказался печальным: на пальце - следы от зубов, рука сильно отекла. В выходные женщина с семьей выехала на природу, чтобы набрать ягод, теперь в больнице ей предстоит провести еще неделю.

Этот случай в области - не единичный. К примеру, мужчина наступил на гадюку на рыбалке.

«В течение недели отек спадет, сейчас если сравнить, то видно, что одна нога сильнее опухла и она горячая. Признаки воспаления есть, покраснения по венам имеется», - объяснил врач, осматривающий мужчину.

С начала года от змей пострадали пять человек. Все пациенты говорят, что место укуса сильно болит. Через 10-15 минут появляется тошнота, рвота, головокружение, может резко понизиться артериальное давление. Первым делом врачи советуют промыть ранку водой и обработать антисептиком. Пострадавшему нужно больше пить воды. Употреблять алкоголь категорически запрещено, так как спиртное усиливает действие змеиного яда.

«Можно попробовать отсосать яд из места укуса. Жгутом не надо перетягивать, дело в том, что это усиливает изменения в мышцах после укуса. Можно привязать к палке, руку повесить на платок, либо просто прижать к туловищу», - посоветовала заведующая отделением токсикологии городской больницы скорой медицинской помощи им. Г. А. Захарьина Римма Кувакова.

Илья Горячев об опасности змеиного яда, кажется, знает все. Притом, что сам ни разу укушен не был. В коллекции молодого человека есть несколько змей. Самая любимая - молодая гадюка. Ее он приручал 10 месяцев. Однако остальным все же советует: к змеям, отдыхая где-то на природе, не приближаться, и уж тем более не пытаться взять в руки.

«Существуют серьезные аллергические реакции на слюну даже неядовитых змей. Старайтесь при себе всегда иметь палку и перед тем, как куда то лезть рукой, пошебуршите палкой там, потому что гадюка любит сыроватые места, как раз там, где растут ягоды и грибы», - пояснил житель г. Пензы Илья Горячев.

В 2017 году пик активности змей сместился, если раньше это была весна, то теперь - середина лета. В 2016 году от укусов змей пострадали более 30 человек. Отправляясь в лес или к водоему, даже в жаркую погоду, лучше обуть резиновые сапоги. Если же укуса гадюки избежать не удалось - не теряйте понапрасну время и немедленно обращайтесь в больницу.

Общество

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