На здании в Нечаевке установили табличку «Здесь был эвакогоспиталь»

«Здесь был эвакогоспиталь». Таблички с такой надписью начали появляться по всей Пензенской области - на фасадах зданий, где в годы Великой Отечественной спасали раненых фронтовиков. Напомним, регион был крупным госпитальным центром для раненых бойцов Красной Армии. Однако сведения о большинстве эвакогоспиталей были утеряны. Теперь их историю восстанавливают пензенские поисковики. Они работают над масштабным проектом «В тылу герои не забыты». Так, благодаря нему жители Нечаевки Мокшанского района узнали, что госпиталь работал и в их селе.

Мало кто знал, что когда-то в одном из зданий села Нечаевка Мокшанского района, где сейчас располагается библиотека и сельских клуб, спасали героев. В годы Великой Отечественной войны в его стенах лечили раненных бойцов Красной Армии. Там работал эвакогоспиталь №4583. О необходимости восстановить историческую память заговорили полтора года назад. Тогда местная жительница Любовь Никишова начала переписку с племянницей капитана Василия Шульгина, который в годы войны был смотрителем эвакогоспиталя.

«Она прислала мне отсканированную записную книжку своего дяди, там было написано, что он работал на станции Симанщина, пензенском эвакогоспитале №4583, военная часть, Шульгин Василий Алексеевич», - рассказала она.



Информация о пациентах нечаевского эвакогоспиталя и о его работниках собиралась, буквально, по крупицам. Выяснилось, что в селе проживает внук одной из медсестер Мироновой Александры Сергеевны. Ей было всего 18, когда она сразу после выпуска из училища устроилась в военный госпиталь.

«Она начинала работать в данном эвакогоспитале. Параллельно с освободительным фронтом дошла до Берлина. На сайте очень мало информации, только одна медаль и несколько строк, которые невозможно прочитать», сказал внук ветерана Великой Отечественной войны Александр Пропкопец.

Живет в Нечаевке и дочь одного их пациентов госпиталя, Леонида Каморникова. Он родом из Белоруссии. Воевал на Западном Белорусском фронте. Его отряд попал в окружение немцев. Многие погибли. Остальным удалось пробиться к своим.

«Пробирались лесом несколько суток и вышли на узловую железнодорожную станцию, откуда отправлялся военный поезд на Пензу. В этом госпитале ему была сделана тяжелая операция, у него было осколочное ранение в живот. Она длилась несколько часов. Прошла удачно, он выжил. После этого находился в госпитале на лечении», - рассказал она.

Теперь в здании планируют обустроить музей, посвященный всем бойцам, которые там лечились и медработникам, которые спасали солдат. А на фасаде появилась табличка, о том, что в этих стенах размещался эвакогоспиталь. Установить ее стало возможным благодаря пензенским поисковикам. Региональное отделение работает над масштабным проектом «В тылу герои не забыты», который посвящен всем пензенским госпиталям времен войны. Также в его рамках на местном кладбище установили памятник бойцам, которые умерли от ран.

«Когда мы пришли, здесь было все заросшее, и был старый металлический памятник только с одной фамилией - Орлова. По источникам ОБД «Мемориал», на гражданском кладбище Нечаевки числятся похороненными еще два бойца. И именно это село было выбрано одним из объектов для того, чтобы установить здесь памятник», - сказала руководитель пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Поисковикам удалось найти еще пять заброшенных госпитальных захоронений в Пензенской области. На всех до 22 июня также установят мемориальные плиты с именами солдат.