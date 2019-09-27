На заводе в Грабово начали выпускать емкости для хранения нефтепродуктов

29 сентября в России отметят День машиностроителя. Этот праздник появился в середине 60-х годов прошлого века - как признание важности данной отрасли для экономики страны. Сейчас в Пензенской области - более 100 крупных и средних предприятий машино- и приборостроения, а также оборонно-промышленного комплекса. Среди них есть и крупнейшие в России. Например, Бессоновский завод по производству спецтехники для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов. О нем знают не только в стране, но и за рубежом.

В селе Грабово Бессоновского района производят более 250 моделей спецмашин для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов. Там находится один из крупнейших российских заводов автоспецтехники и один из лучших в сфере машиностроения Пензенской области. Он существует уже более 75 лет. За это время в стране появилось немало подобных предприятий, однако каждому из них грабовский завод составляет достойную конкуренцию.

«Нам удается держаться на плаву благодаря тому, что мы изготавливаем технику непосредственно под заказчика, учитываем его запросы, нюансы и пожелания. Делаем каждую машину индивидуально. Это, наверное, самое основное», - рассказал руководитель конструкторско-технологического отдела предприятия в Грабово Павел Мальков.

Компании удается держать марку также благодаря внедрению новых технологий и использованию в производстве современного оборудования. Среди последних приобретений - выдавливающий станок стоимостью более 100 тысяч долларов. На нем изготавливают один из основных элементов будущей емкости для хранения нефтепродуктов. Раньше их заказывали в Германии.

Конечно, достижения и высокая репутация предприятия являются заслугой не только современного оборудования, а, в первую очередь, людей, которые там работают. На заводе трудятся более 700 человек. Дмитрий Цыганов - один из самых молодых сотрудников. Он уже четыре года работает оператором станка.

«Не сказал бы, что здесь очень тяжело, скорее ответственно. Нужно следить за процессом. Также мы смотрим за качеством. Любой труд достоин уважения, а так на любой работе хорошо, если коллектив хороший», - отметил он.

Всего в Пензенской области на предприятиях машино- и приборостроения, а также оборонно-промышленного комплекса трудятся более 30 тысяч человек.