27 ноября 2017, 12:06Общество На завершение строительства цирка в Пензе заложили почти полтора млрд руб 27 ноября во время оперативного совещания в правительстве Пензенской области стало известно, что в федеральном бюджете заложено 1 млдр 305 млн рублей на завершение строительства цирка.

Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Этому предшествовала тяжелая работа. Говорили, что сложно получить финансирование, потому что не время - цирки строить. Но нас поддержали президент, председатель правительства», - сказал он.

По словам Ивана Белозерцева, в настоящее время идет подготовка документации. Губернатор поручил зампреду правительства области Олегу Ягову и министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой сделать все, чтобы в первом квартале были проведены торги на полную сумму, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Нужно активно работать, чтобы объект был достроен, работать с Росгосцирком и министерством культуры, чтобы торги были проведены грамотно», - отметил глава региона.

Общество

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