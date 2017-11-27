На завершение строительства цирка в Пензе заложили почти полтора млрд руб

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27 ноября 2017, 12:06Общество
27 ноября во время оперативного совещания в правительстве Пензенской области стало известно, что в федеральном бюджете заложено 1 млдр 305 млн рублей на завершение строительства цирка.
Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Этому предшествовала тяжелая работа. Говорили, что сложно получить финансирование, потому что не время - цирки строить. Но нас поддержали президент, председатель правительства», - сказал он.
По словам Ивана Белозерцева, в настоящее время идет подготовка документации. Губернатор поручил зампреду правительства области Олегу Ягову и министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой сделать все, чтобы в первом квартале были проведены торги на полную сумму, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Нужно активно работать, чтобы объект был достроен, работать с Росгосцирком и министерством культуры, чтобы торги были проведены грамотно», - отметил глава региона.
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