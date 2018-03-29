На зарплаты бюджетникам Пензенская область получит 346 млн руб

Так, депутаты рассмотрят вопрос увеличения плана по неналоговым доходам на 88 млн руб., объема безвозмездных поступлений – на 327 млн руб. В результате доходная часть увеличится до 53,9 млрд руб.

Соответственно, увеличатся и расходы - на 327 млн руб. Дополнительные средства предлагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в первую очередь, детских поликлиник. Также заложены средства на сокращение дефицита Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области, на поддержку предпринимательства, развитие инвестиционной и инновационной деятельности и др.

Кроме того, министерству финансов региона зарезервированы на 2018 год 346 млн руб. на повышение с 1 мая минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы до11 163 руб.

C учетом изменений расходы бюджета Пензенской области, в целом, увеличены на 415 млн руб. и составят 54,59 млрд руб. Дефицит не изменится и составит 685 млн руб.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».