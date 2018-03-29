На зарплаты бюджетникам Пензенская область получит 346 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 марта 2018, 16:04Общество
На сессии Законодательного Собрания Пензенской области планируется принять изменения в бюджет-2018.
Так, депутаты рассмотрят вопрос увеличения плана по неналоговым доходам на 88 млн руб., объема безвозмездных поступлений – на 327 млн руб. В результате доходная часть увеличится до 53,9 млрд руб.
Соответственно, увеличатся и расходы - на 327 млн руб. Дополнительные средства предлагается направить на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в первую очередь, детских поликлиник. Также заложены средства на сокращение дефицита Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области, на поддержку предпринимательства, развитие инвестиционной и инновационной деятельности и др.
Кроме того, министерству финансов региона зарезервированы на 2018 год 346 млн руб. на повышение с 1 мая минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы до11 163 руб.
C учетом изменений расходы бюджета Пензенской области, в целом, увеличены на 415 млн руб. и составят 54,59 млрд руб. Дефицит не изменится и составит 685 млн руб.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 марта 2018, 17:06В Пензе рассмотрят инвестсоглашение по строительству домокомбината
29 марта 2018, 16:04На зарплаты бюджетникам Пензенская область получит 346 млн руб
29 марта 2018, 15:34Каменского экс-дознавателя будут судить за обман алиментщика
29 марта 2018, 15:04В Пензе экс-студентка заплатит областному минздраву более 50 тыс руб
29 марта 2018, 14:34В Пензенской области вдова не могла получить наследство из-за перестройки
29 марта 2018, 14:03Продуктовая корзина пензенца подорожала за месяц на 31 рубль
29 марта 2018, 13:33В Арбеково иномарка сбила пенсионерку
29 марта 2018, 13:02Молодую пензячку осудили за вождение в пьяном виде без прав