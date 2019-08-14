На Западной поляне столкнулись две легковушки

В Пензе на Западной поляне произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 13 августа в 19.30 напротив дома №36 по улице Попова столкнулись Chevrolet Lanos под управлением 31-летнего мужчины и Renault Logan, за рулем которого находился 66-летний водитель.

В результате аварии пострадала 44-летняя пассажирка второй иномарки. В пресс-службе уточнили, что женщину с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».