На Западной поляне столкнулись две легковушки

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14 августа 2019, 15:34Происшествия
В Пензе на Западной поляне произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, 13 августа в 19.30 напротив дома №36 по улице Попова столкнулись Chevrolet Lanos под управлением 31-летнего мужчины и Renault Logan, за рулем которого находился 66-летний водитель.
В результате аварии пострадала 44-летняя пассажирка второй иномарки. В пресс-службе уточнили, что женщину с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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