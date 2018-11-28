На Западной поляне столкнулись автобус и такси

В Пензе на Западной поляне произошла авария. Фото с места происшествия появились в Сети.

Об этом сообщил подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». На перекрестке улиц Попова и Ленинградская столкнулись автобус №30 и машина «Яндекс. Такси».

Авария произошла вечером 27 ноября. По словам подписчиков, из-за ДТП образовалась большая пробка.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».