На Западной поляне собака-потеряшка ищет хозяина

Пензячка прислала информацию в редакцию ИА «Пенза-Пресс». Она рассказала, что днем 31 января гуляла со своим псом в районе рынка на Западной поляне и к ним подбежала собака.

«Собачка бегает уже два дня, это девочка. Хорошая, ухоженная, добрая, молоденькая, видно, что домашняя. Утром я видела ее в ошейнике, но в настоящее время его на потеряшке нет. Работники рынка рассказали, что его с собаки сняла какая-то женщина. Может, кто потерял?» - написала она, пишет ИА «Пенза-Пресс».