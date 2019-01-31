На Западной поляне собака-потеряшка ищет хозяина

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31 января 2019, 16:38Общество
В Пензе на Западной поляне к горожанке прибежала восточно-европейская овчарка. Девушка ищет хозяина собаки.
Пензячка прислала информацию в редакцию ИА «Пенза-Пресс». Она рассказала, что днем 31 января гуляла со своим псом в районе рынка на Западной поляне и к ним подбежала собака.
«Собачка бегает уже два дня, это девочка. Хорошая, ухоженная, добрая, молоденькая, видно, что домашняя. Утром я видела ее в ошейнике, но в настоящее время его на потеряшке нет. Работники рынка рассказали, что его с собаки сняла какая-то женщина. Может, кто потерял?» - написала она, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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