На Западной поляне разбился мужчина

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27 ноября 2018, 14:06Происшествия
В Пензе ночью 27 ноября произошла трагедия – мужчина упал с высоты.
Дежурный отдела полиции обратился к спасателям в половине третьего ночи. Он рассказал, что на крыше нежилого помещения, присоединенного к дому по улице Мира, нашли труп. Погибший упал с верхнего этажа.
Спасатели поднялись на крышу здания, положили тело на щит и переместили его вниз. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах гибели мужчины, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
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