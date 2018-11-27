На Западной поляне разбился мужчина

Дежурный отдела полиции обратился к спасателям в половине третьего ночи. Он рассказал, что на крыше нежилого помещения, присоединенного к дому по улице Мира, нашли труп. Погибший упал с верхнего этажа.

Спасатели поднялись на крышу здания, положили тело на щит и переместили его вниз. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах гибели мужчины, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.