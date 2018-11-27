27 ноября 2018, 14:06Происшествия

На Западной поляне разбился мужчина

В Пензе ночью 27 ноября произошла трагедия – мужчина упал с высоты.

Дежурный отдела полиции обратился к спасателям в половине третьего ночи. Он рассказал, что на крыше нежилого помещения, присоединенного к дому по улице Мира, нашли труп. Погибший упал с верхнего этажа.

Спасатели поднялись на крышу здания, положили тело на щит и переместили его вниз. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах гибели мужчины, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/11/27/11114367

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