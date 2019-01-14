На Западной поляне появилась незаконная снежная свалка

Забором огорожено, но ворота открыты. А за ними - горы снега. Завалы на заброшенной стройке на Западной поляне появились явно неестественным путем. На заснеженной дороге отчетливо видны свежие следы крупногабаритного транспорта. Откуда именно сюда свозили снег - неизвестно.

«Такие жалобы поступают, но здесь, наверно, самый большой завал. На данный момент около четырех таких обращений, насколько помню. Там масштаб катастрофы не такой значительный. Тоже снег сваливают, но, возможно, еще не успели забрать», - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Вадим Матюшин.

Насколько безопасно такое соседство жилых домов и хаотично возникшего полигона - остается только догадываться. Ясно одно: снег туда свозили не день, не два, и даже не неделю. Территорию, сравнимую по размерам с футбольным полем, завалили практически полностью. Причем сама площадка не отвечает никаким нормам даже для временного хранения снега.

«Явно видны остатки растительности. Нет никакого покрытия, которое будет препятствовать проникновению растаявшего грязного снега в почву. Понятное дело, что все поступит в качестве талых вод в грунтовые», - сказал руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Если незаконный полигон не законсервируют и не очистят от снега в ближайшее время, представители Общероссийского народного фронта намерены обратиться в районную администрацию. По словам руководителя исполкома ОНФ, виновным за незаконную свалку снега грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.