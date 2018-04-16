На Западной поляне опрокинулся мотоцикл

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 апреля 2018, 14:34Происшествия
В Первомайском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 14 апреля в 13.00. Напротив дома №66А по улице Попова опрокинулся мотоцикл Suzuki, управлял которым 33-летний мужчина. В результате водителя с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 апреля 2018, 19:49В Пензе прошли соревнования по чир-спорту среди школьников
16 апреля 2018, 19:47В Пензе прошли соревнования по кроссфиту
16 апреля 2018, 19:42В ботаническом саду Пензы восстановили коллекцию луковичных растений
16 апреля 2018, 19:37Пензенская губернаторская капелла выступила со студентами из Гнесинки
16 апреля 2018, 19:29Жители Пензы написали «Тотальный диктант»
16 апреля 2018, 19:21Губернатор снял с должности главврача онкологического центра
16 апреля 2018, 19:18Пензенцы вышли на массовую уборку сквера им. Лермонтова
16 апреля 2018, 19:12В Пензе заменят последний участок ж/д путей на деревянных шпалах