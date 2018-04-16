16 апреля 2018, 14:34Происшествия

На Западной поляне опрокинулся мотоцикл

В Первомайском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 14 апреля в 13.00. Напротив дома №66А по улице Попова опрокинулся мотоцикл Suzuki, управлял которым 33-летний мужчина. В результате водителя с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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