На Западной поляне образовался серьезный затор из-за ДТП

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27 ноября 2019, 10:01Происшествия
Утром в среду, 27 ноября, пензенцы, привыкшие добираться до места работы или учебы через улицу Окружную, оказались в ловушке. На Западной поляне образовался большой затор, сообщает читатель ИА «Пенза-Пресс».
Автомобили не могут набрать скорость выше пяти километров в час на отрезке пути от автозаправочной станции на пересечении с улицей Карпинского до перекрестка с улицей Мира. Причина – дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль «Лада Гранта» «догнал» Renault Logan. На крышке багажника у иномарки образовалась вмятина. Повреждения отечественного авто из-за особенностей съемки оценить не представляется возможным.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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