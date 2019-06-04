На Западной поляне на улице нашли труп

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04 июня 2019, 15:06Происшествия
Днем 4 июня в Сети появилась информация о том, что на Западной поляне в Пензе лежит мертвый человек.
Очевидец разместил фото в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Снимок сделан в 11.20. На кадре видно, что на тротуаре около дороги лежит человек, накрытый простыней. Рядом стоит машина «скорой помощи».
Что именно произошло, неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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