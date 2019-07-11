На Западной поляне маршрутка прижала легковушку. ВИДЕО

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11 июля 2019, 17:58Происшествия
Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об опасном поведении водителя маршрутки.
Пользователь опубликовал видеозапись с регистратора в группе соцсети «Вконтакте».
Судя по кадрам, автор ролика двигался по улице Ленинградской, а маршрутка отъезжала от остановки «Гарнизонный дом офицеров» без включенных сигналов поворота. Владелец регистратора едва не врезался в бок микроавтобуса, ему чудом удалось избежать столкновения.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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