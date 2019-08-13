На Западной поляне легковушка сбила пенсионерку

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13 августа 2019, 16:38Происшествия
В Пензе на Западной поляне произошла авария. О случившемся сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, 12 августа в 9:45 возле дома №41 по улице Мира автомобиль ВАЗ-21101, водителем которого был 21-летний молодой человек, сбил 78-летнюю женщину.
В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП пенсионерка получила множество травм. Ее доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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