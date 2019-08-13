На Западной поляне легковушка сбила пенсионерку

В Пензе на Западной поляне произошла авария. О случившемся сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 12 августа в 9:45 возле дома №41 по улице Мира автомобиль ВАЗ-21101, водителем которого был 21-летний молодой человек, сбил 78-летнюю женщину.

В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП пенсионерка получила множество травм. Ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».