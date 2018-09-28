На Западной поляне легковушка сбила мужчину

По предварительным данным, 27 сентября в 20.10 напротив дома №45 по улице Мира автомобиль «ВАЗ-211540», за рулем которого находился 19-летний водитель, сбил 24-летнего мужчину. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».