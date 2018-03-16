16 марта 2018, 16:04Происшествия

На Западной поляне легковушка сбила мужчину

В Первомайском районе Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла в ночь на 16 марта напротив дома №6 по улице Мира. Автомобиль «ВАЗ-21102», за рулем которого был 27-летний водитель, сбил 54-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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