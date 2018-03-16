На Западной поляне легковушка сбила мужчину

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла в ночь на 16 марта напротив дома №6 по улице Мира. Автомобиль «ВАЗ-21102», за рулем которого был 27-летний водитель, сбил 54-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».