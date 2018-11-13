На Западной поляне из теплотрассы достали труп

В дежурную часть пензенского пожарно-спасательного центра 12 ноября в 10.50 поступило сообщение о том, что в подземном теплопункте на улице Мира нашли мужчину без признаков жизни.

На место выехали спасатели. Они спустились вниз и вытащили труп на поверхность, где передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».