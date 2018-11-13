13 ноября 2018, 13:04Происшествия

На Западной поляне из теплотрассы достали труп

В микрорайоне Западная поляна города Пензы в теплопункте обнаружили тело мужчины.

В дежурную часть пензенского пожарно-спасательного центра 12 ноября в 10.50 поступило сообщение о том, что в подземном теплопункте на улице Мира нашли мужчину без признаков жизни.

На место выехали спасатели. Они спустились вниз и вытащили труп на поверхность, где передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/11/13/11531537

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