На Западной поляне из теплотрассы достали труп

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13 ноября 2018, 13:04Происшествия
В микрорайоне Западная поляна города Пензы в теплопункте обнаружили тело мужчины.
В дежурную часть пензенского пожарно-спасательного центра 12 ноября в 10.50 поступило сообщение о том, что в подземном теплопункте на улице Мира нашли мужчину без признаков жизни.
На место выехали спасатели. Они спустились вниз и вытащили труп на поверхность, где передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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