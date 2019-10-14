На Западной поляне иномарка врезалась в дерево. ВИДЕО

В Пензе на Западной поляне утром 14 октября произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что иномарка врезалась в дерево примерно в девять часов утра. Пользователи в комментариях предположили, что это - Nissan Skyline.

«Кто-то решил зайти боком в поворот», - отметил Илья.

Судя по кадрам, легковушка ехала с большой скоростью, потому что дерево буквально вошло в капот. В результате у иномарки – переломан бампер и смялась вся передняя часть.Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».