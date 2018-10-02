На Западной поляне иномарка сбила трех пешеходов

По предварительным данным, 1 октября в 15.35 возле дома №16 по улице Мира автомобиль Audi А4, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил 31-летнюю женщину, 23-летнюю девушку и 41-летнего мужчину. Пострадавших с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.