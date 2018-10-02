02 октября 2018, 14:27Происшествия

На Западной поляне иномарка сбила трех пешеходов

В микрорайоне Западная поляна города Пензы произошла авария.

По предварительным данным, 1 октября в 15.35 возле дома №16 по улице Мира автомобиль Audi А4, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил 31-летнюю женщину, 23-летнюю девушку и 41-летнего мужчину. Пострадавших с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Происшествия
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Источник фотографии: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/58/news/item/14569301

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