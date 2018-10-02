На Западной поляне иномарка сбила трех пешеходов

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02 октября 2018, 14:27Происшествия
В микрорайоне Западная поляна города Пензы произошла авария.
По предварительным данным, 1 октября в 15.35 возле дома №16 по улице Мира автомобиль Audi А4, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил 31-летнюю женщину, 23-летнюю девушку и 41-летнего мужчину. Пострадавших с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
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