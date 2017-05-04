04 мая 2017, 13:31Криминал На зампреда пензенской Гордумы завели уголовное дело В Пензе в отношении заместителя председателя Пензенской городской Думы возбудили уголовное дело за покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в городе Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства.

По договоренности, в ноябре подозреваемый получил от бизнесмена миллион рублей.

«При этом в качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 квадратных метров и стоимостью не менее 24 миллионов рублей. Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого для дальнейшего использования в коммерческих целях», - пояснили в ведомстве.

Сейчас обыски идут в доме подозреваемого и администрации города Пензы, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. В скором времени будет решен вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.

Напомним, в Гордуме в настоящее время два зампреда - Георгий Тюрин и Иван Краснов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 91