На зампреда пензенской Гордумы завели уголовное дело

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04 мая 2017, 13:31Криминал
В Пензе в отношении заместителя председателя Пензенской городской Думы возбудили уголовное дело за покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в городе Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства.
По договоренности, в ноябре подозреваемый получил от бизнесмена миллион рублей.
«При этом в качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 квадратных метров и стоимостью не менее 24 миллионов рублей. Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого для дальнейшего использования в коммерческих целях», - пояснили в ведомстве.
Сейчас обыски идут в доме подозреваемого и администрации города Пензы, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. В скором времени будет решен вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.
Напомним, в Гордуме в настоящее время два зампреда - Георгий Тюрин и Иван Краснов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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