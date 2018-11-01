На заместителя Торгашина завели дело за взятку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 ноября 2018, 16:36Криминал
На заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова завели уголовное дело. Мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, Алексей Антипов был заместителем председателя конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок и с октября 2017 года по 31 октября 2018 года получал от индивидуального предпринимателя взятки от 27 до 31 тысячи рублей - в общей сложности не менее 340 тысяч рублей.
За это он якобы незаконно предоставлял бизнесмену служебную информацию об условиях конкурса, обеспечивая предпринимателю победу в конкурсе, вносил ложные сведения в документы, следствием этого стало «незаконное заключение договоров на пассажирские перевозки, неосуществление надлежащего контроля за выполнением предпринимателем условий выданных свидетельств об осуществлении перевозок».
«31 октября Алексей Антипов получил очередную взятку в размере 100 тысяч рублей за вышеперечисленные незаконные действия. Непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Идет расследование, в региональном минпроме изъяли документы по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозо, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 ноября 2018, 19:49На четырех пензенских площадках прозвучит музыка Моцарта
01 ноября 2018, 19:47В Пензе чествовали лучших дворовых тренеров летнего спортивного сезона
01 ноября 2018, 19:44Артисты «Злато-Серебро» порадуют пензенцев юбилейной программой
01 ноября 2018, 19:42В Пензу вернутся звезды Jazz May
01 ноября 2018, 19:33В Пензе неочищенные стоки могут «убить» городскую канализацию
01 ноября 2018, 19:29Педагоги и студенты МГУ проводят спецкурсы для пензенских лицеистов
01 ноября 2018, 19:26В Пензе обсудили, как улучшить деловой климат в регионе
01 ноября 2018, 19:21Пензенские авиамоделисты сразились за звание лучшего