На заместителя Торгашина завели дело за взятку

На заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова завели уголовное дело. Мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, Алексей Антипов был заместителем председателя конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок и с октября 2017 года по 31 октября 2018 года получал от индивидуального предпринимателя взятки от 27 до 31 тысячи рублей - в общей сложности не менее 340 тысяч рублей.

За это он якобы незаконно предоставлял бизнесмену служебную информацию об условиях конкурса, обеспечивая предпринимателю победу в конкурсе, вносил ложные сведения в документы, следствием этого стало «незаконное заключение договоров на пассажирские перевозки, неосуществление надлежащего контроля за выполнением предпринимателем условий выданных свидетельств об осуществлении перевозок».

«31 октября Алексей Антипов получил очередную взятку в размере 100 тысяч рублей за вышеперечисленные незаконные действия. Непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Идет расследование, в региональном минпроме изъяли документы по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозо, пишет ИА «Пенза-Пресс».