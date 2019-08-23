На замену инженерных сетей в Кузнецке выделили 30 млн руб

В городе Кузнецке Пензенской области к началу отопительного сезона готовят два крупнейших участка магистральных тепловых сетей. За 40 лет службы старые трубы практически исчерпали свой ресурс. Замену инженерных коммуникаций ведут две подрядные организации. Средства на проведение работ Кузнецку были выделены из областного бюджета.

Трубопровод, который уложен на улице Чкалова, имеет для Кузнецка первостепенное значение. По нему тепло поступает в дома двух крупнейших микрорайонов - Южного и Юго-западного. В случае порывов зимой без отопления могут остаться тысячи семей. Еще несколько месяцев назад такая угроза реально существовала. Инженерные коммуникации не выдержали гидравлических испытаний по окончании отопительного сезона.

«Невозможно входить при таком техническом состоянии трубопровода в отопительный сезон. Учитывая сокращенные сроки выполнения работ, было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации, были отобраны подрядчики. Денежные средства, большую часть, выделил бюджет Пензенской области - 30 миллионов рублей, учитывая серьезность обстановки подготовки к отопительному сезону», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Замена труб ведется на участке протяженностью 300 метров: от улицы Победы до Некрасова. Работы выполняет местная подрядная организация. На улице Радищева на участке магистрального трубопровода трудится бригада из Каменки.

«На некоторое время придется перекрыть выезды во дворы. Конечно, это вызовет недовольство, но, считаю, что намного хуже, когда мы здесь постоянно после аварий вскрываем теплотрассу и устраняем утечки», - сказал Владимир Трошин.

По его словам, такого крупного вложения средств в модернизацию систему теплоснабжения Кузнецка не было, как минимум, 20 лет. Одновременно с прокладкой траншей начат монтаж труб по современным технологиям, что позволит значительно продлить срок их службы. Все работы, согласно контракту, должны быть завершены к 30 сентября.