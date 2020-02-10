На Южной поляне жестко разбилась легковушка

В Пензе на Южной поляне утром 10 февраля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что авария произошла примерно в 8:50 на улице Металлистов.

Судя по снимку, в ДТП попала Lada Granta. У легковушки сильно разбит капот, бампер и передние фары. Второго участника аварии на кадре не видно.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной муть увеличивается, пишет ИА «Пенза-Пресс».