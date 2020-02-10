На Южной поляне жестко разбилась легковушка

10 февраля 2020, 10:01Происшествия
В Пензе на Южной поляне утром 10 февраля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что авария произошла примерно в 8:50 на улице Металлистов.
Судя по снимку, в ДТП попала Lada Granta. У легковушки сильно разбит капот, бампер и передние фары. Второго участника аварии на кадре не видно.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной муть увеличивается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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