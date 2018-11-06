06 ноября 2018, 13:02Происшествия

На Южной поляне вспыхнуло производственное здание

В микрорайоне Южная поляна города Пензы произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Свердлова 5 ноября в 22.06 загорелось кирпичное помещение. Огонь уничтожил все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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