На Южной поляне вспыхнуло производственное здание

По предварительным данным, на улице Свердлова 5 ноября в 22.06 загорелось кирпичное помещение. Огонь уничтожил все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».