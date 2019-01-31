На Южной поляне вспыхнул автомобиль. ФОТО

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31 января 2019, 13:36Происшествия
В Пензе 31 января загорелась отечественная легковушка. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».
Автомобиль был припаркован около торгового центра на Южной поляне. По словам очевидца, загорелось водительское сиденье.
«Хозяина на месте не было, хорошо, что прохожие вызвали пожарных», - рассказал пензенец.
Судя по опубликованным снимкам с места происшествия, огонь удалось потушить. У машины открыты все дверцы и багажник, из салона вытекает вода. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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