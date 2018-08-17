17 августа 2018, 15:34Происшествия

На Южной поляне у автозаправки вспыхнул пожар. ВИДЕО

В Сети появилась информация о том, что в Пензе в районе Южной поляны, рядом с автозаправкой случился пожар.

Фото и видео с места происшествия поделился подписчик группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». 

В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспондентам информагентства объяснили, что загорелся мусор.

«Там мусор и, скорее всего, трава. Площадь – 100 кв. метров. Это предварительная информация. Сейчас пожарная бригада уже находится на месте», - отметили в управлении.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншоты: https://vk.com/penzakarl

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