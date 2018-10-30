На Южной поляне столкнулись «УАЗ» и маршрутка. ФОТО

По предварительным данным, на улице Калинина 29 октября в 14.55 столкнулись автомобили Ford и «УАЗ». В результате ДТП пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия аварии четыре человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».