30 октября 2018, 13:33Происшествия

На Южной поляне столкнулись «УАЗ» и маршрутка. ФОТО

В микрорайоне Южная поляна города Пензы произошла авария.

По предварительным данным, на улице Калинина 29 октября в 14.55 столкнулись автомобили Ford и «УАЗ». В результате ДТП пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия аварии четыре человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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