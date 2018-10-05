На Южной поляне столкнулись три иномарки. ФОТО

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05 октября 2018, 14:38Происшествия
Утром 5 октября на Южной поляне в Пензе произошла авария.
Об этом в редакцию информагенства «Пенза-Пресс» сообщил очевидец.
«Примерно в девять утра около бывшего дворца спорта на улице Калинина в ряд столкнулись три автомобиля. Похоже, первый резко затормозил перед светофором, остальные не успели среагировать. Когда проезжал мимо, видел, что водители ходили вокруг машин и осматривали повреждения. Сотрудников ГИБДД еще не было на месте», - рассказал пензенец.
Официальной информации по факту случившегося нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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