На Южной поляне столкнулись три иномарки. ФОТО

Об этом в редакцию информагенства «Пенза-Пресс» сообщил очевидец.

«Примерно в девять утра около бывшего дворца спорта на улице Калинина в ряд столкнулись три автомобиля. Похоже, первый резко затормозил перед светофором, остальные не успели среагировать. Когда проезжал мимо, видел, что водители ходили вокруг машин и осматривали повреждения. Сотрудников ГИБДД еще не было на месте», - рассказал пензенец.

Официальной информации по факту случившегося нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».