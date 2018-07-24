24 июля 2018, 17:58Происшествия

На Южной поляне столкнулись три авто

В Пензе в микрорайоне Южная поляна вечером 24 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что инцидент произошел на улице Калинина около четырех часов вечера.

Судя по фото, сотрудники ГИБДД еще не приехали. О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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