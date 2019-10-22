На Южной поляне столб пронзил легковушку. ФОТО

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22 октября 2019, 12:15Происшествия
В Пензе на Южной поляне произошла авария. Очевидец в Сети рассказал, что машины столкнулись утром 22 октября.
Пензенец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел примерно в девять часов утра на перекрестке улиц Кураева и Красной.
Судя по снимкам, столкнулись кроссовер, ВАЗ-2104 и Lada Granta. У внедорожника сильно разбит капот, а «четверка» врезалась в столб. Конструкция буквально пронзила капот легковушки, оказавшись возле лобового стекла. Granta повредила правую переднюю фару, задев «четверку», пишет ИА «Пенза-Пресс».
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. О наличии пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Это особенно важно, когда асфальт мокрый и трудно вовремя остановиться.
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