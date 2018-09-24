На Южной поляне произошло ДТП с мотоциклом. ФОТО

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24 сентября 2018, 17:37Происшествия
В Пензе на Южной поляне днем 24 сентября произошла авария. Об этом сообщил очевидец.
Пензенец прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» фотографии ДТП на улице Калинина.
На кадрах видно, что возле обочины лежит разбитый мотоцикл, на месте работают сотрудники ГИБДД и медики. С кем столкнулся двухколесный транспорт – неизвестно.
Информации о наличии пострадавших и участниках аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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