На Южной поляне произошло ДТП с мотоциклом. ФОТО

В Пензе на Южной поляне днем 24 сентября произошла авария. Об этом сообщил очевидец.

Пензенец прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» фотографии ДТП на улице Калинина.

На кадрах видно, что возле обочины лежит разбитый мотоцикл, на месте работают сотрудники ГИБДД и медики. С кем столкнулся двухколесный транспорт – неизвестно.

Информации о наличии пострадавших и участниках аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».