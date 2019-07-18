На Южной поляне произошла крупная авария. ФОТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 июля 2019, 17:37Происшествия
В Пензе на улице Металлистов столкнулись три машины. Об этом информагентству сообщила читательница.
Девушка прислала в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» фотографии с места ДТП. Она рассказала, что авария произошла примерно в 15.10 возле дома №3 по улице Металлистов.
Судя по снимкам, столкнулись маршрутка, «пятнадцатая» и Renault. У легковушек сильно разбиты капоты, помяты двери. Помимо этого, у иномарки лопнуло стекло с пассажирской стороны.
«На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Из микроавтобуса вышли пассажиры», - добавила пензячка.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 июля 2019, 19:33Пензенцев приглашают на нестандартный субботник с пикником и йогой
18 июля 2019, 19:29В Пензенской области ликвидируют экологически опасные объекты
18 июля 2019, 19:26Кузнечанина задержали за долги по алиментам
18 июля 2019, 19:21В Пензе для пенсионеров открылась школа «Активное долголетие»
18 июля 2019, 19:18Количество бактерий в пензенских водоемах увеличилось вдвое
18 июля 2019, 19:12Жители Богословки возмущены установкой сотовой вышки на огороде соседа
18 июля 2019, 19:03Почетные гости возложили цветы к бюсту Андрея Кижеватова
18 июля 2019, 17:59В Пензенской области – минимальный в ПФО уровень производственного травматизма