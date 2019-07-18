На Южной поляне произошла крупная авария. ФОТО

В Пензе на улице Металлистов столкнулись три машины. Об этом информагентству сообщила читательница.

Девушка прислала в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» фотографии с места ДТП. Она рассказала, что авария произошла примерно в 15.10 возле дома №3 по улице Металлистов.

Судя по снимкам, столкнулись маршрутка, «пятнадцатая» и Renault. У легковушек сильно разбиты капоты, помяты двери. Помимо этого, у иномарки лопнуло стекло с пассажирской стороны.

«На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Из микроавтобуса вышли пассажиры», - добавила пензячка.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».