На Южной поляне машина «Яндекс.Такси» попала в жесткое ДТП

В Пензе на Южной поляне утром 29 октября произошла жуткая авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 8:20 на улице Калинина. Участниками ДТП стали машина с логотипом «Яндекс.Такси» и автомобиль ИЖ-2715.

Судя по кадрам, у обоих авто сильно разбиты капоты. Отечественному фургону досталось больше: вся его передняя часть буквально вошла в кабину, разбив лобовое стекло. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Напомним, в связи с большим количеством аварий, которые происходят в последнее время, радио «Экспресс» проводит акцию(16+) «Держу ритм без нарушений»: ведущие поощряют водителей, которые соблюдают ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».