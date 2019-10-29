На Южной поляне машина «Яндекс.Такси» попала в жесткое ДТП

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29 октября 2019, 10:50Происшествия
В Пензе на Южной поляне утром 29 октября произошла жуткая авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 8:20 на улице Калинина. Участниками ДТП стали машина с логотипом «Яндекс.Такси» и автомобиль ИЖ-2715.
Судя по кадрам, у обоих авто сильно разбиты капоты. Отечественному фургону досталось больше: вся его передняя часть буквально вошла в кабину, разбив лобовое стекло. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Напомним, в связи с большим количеством аварий, которые происходят в последнее время, радио «Экспресс» проводит акцию(16+) «Держу ритм без нарушений»: ведущие поощряют водителей, которые соблюдают ПДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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