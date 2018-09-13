На Южной поляне легковушка сбила пешехода

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13 сентября 2018, 11:02Происшествия
В микрорайоне Южная поляна города Пензы произошло ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 12 сентября в 19.52. На улице Красная Горка автомобиль «ВАЗ-2106» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего неизвестно.
«Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. Проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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