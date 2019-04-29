На Южной поляне КамАЗ снес провода

Пензенцев утром 29 апреля в Сети предупредили о пробке на Южной поляне из-за ДТП.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что примерно в 11.40 на перекрестке улиц Чкалова и Калинина КамАЗ оборвал краном электропровода.

«Образовалась пробка, лучше объезжайте», - добавил автор поста.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».